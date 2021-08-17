17 Ağustos depreminde binlerce ev yıkılırken, enkaz altında kalanları kurtarmak için günlerce çalışmalar yapıldı. Kocaeli/Gölcük merkezli deprem ülkenin pek çok ilinden hissedildi ve son yüz yılın en büyük depremleri arasına girdi. 2021 yılı itibariyle üzerinde 22 yıl geçen 17 Ağustos 1999 depremini anlatan mesajlar ve sözleri bir araya getirdik…

17 AĞUSTOS GÖLCÜK DEPREMİ (MARMARA) KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olarak tespit edilirken, büyüklüğü açısından Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci deprem olarak kayıtlara geçti.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü.

Depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçüldü.

Bununla birlikte, bugün genel olarak depremin büyüklüğü, ilk yapılan açıklamalarda duyurulan 7.4 olarak kabul ediliyor ve bu ölçü kullanılıyor.

Derinliği 17 kilometre olan sarsıntıda yer kabuğunun sağa doğru hareket ettiği ve 120 kilometrelik bir hat boyunca kırıldığı tespit edildi.

Depremde 17.480 kişi öldü, 23.781 kişi ise yaralandı. 505 kişinin sakat kaldığı depremde 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Tüm deprem şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim Milletimize bir daha böylesine büyük acılar yaşatmasın.

Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.

Unutmadık! Tarih: 17 Ağustos 1999, Saat: 03.02 … Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz…

Acısı ilk günkü gibi taze olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde tüm hayatını kaybedenlere en içten dileklerimle rahmet diliyorum.

22 koca yıl geçmiş üstünden. Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor…Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.

Böylesine büyük bir acının bir daha yaşanmamasını diliyorum. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi...

03:02 …sesimi duyan var mı? Rabbim bir daha yaşatmasın. Çocukluğumuzun yok olduğu evler, caddeler, sokaklar …Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet dilerim.

Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.

17 Ağustos 1999 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz

Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

Türkiye’min en acı 45 saniyesi “17 Ağustos 1999” ALLAH ülkeme ve dünyada hiç bir millete bu acıyı yaşatmasın..

17 Ağustos 1999 Saatler 03:02 45 sn ölenlere Allah rahmet eylesin.