1999 Gölcük Depremi bugün 20. yıl dönümünde… İsimler değişse de acılar 20 yıldır aynı...

Tarih: 17 Ağustos 1999… Saatler 03.02'yi gösterdiğinde Marmara Bölgesi’nde büyük bir şok yaşandı.

7.4'lük deprem Gölcük başta olmak üzere tüm Marmara'da büyük bir yıkıma neden olmuştu.

Binlerce insan hayata gözlerini yumdu.

On binlerce vatandaş evini yurdunu terk etmek zorunda kaldı.

İşte 17 Ağustos Depremi'nde yaşananlar...

17 AĞUSTOS DEPREMİ’NDE NELER YAŞANDI? ASRIN FELAKETİ…

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan ve “Asrın felaketi” olarak tanımlanan Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı.

17 Ağustos 1999 sabahı saat 03:02'de gerçekleşen, merkez üssü Kocaeli'nin üssü Gölcük olan Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olarak tüm ülkeyi yasa boğdu.

17 AĞUSTOS GÖLCÜK DEPREMİ’NDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Resmi kayıtlara göre Kocaeli’de 9 bin 477, Sakarya’da 3 bin 891, Yalova’da 2 bin 504, İstanbul’da 981, Bolu’da 270, Bursa’da 268, Eskişehir’de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı.

45 BİN PREFABRİK KONUT YAPILDI

Sadece Kocaeli bölgesinde 17 bin civarında bina depremin ilk dalgasında çökerken, 91 bin konut orta hasar, 102 bin 822 konut az hasar gördü.

14 bin 133 iş yeri hasar gördü.

Depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı.

150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı.