17 Ağustos haftası: Özgüven ve cesaretimiz güncelleniyor

Bu hafta yaşam enerjimizin yeniden şarj edildiğini bilmek eminim hepimize umut verecek. Hep birlikte zorlu süreçler yaşadığımız bir dönemdeyiz. En fazla ihtiyacımız olan yaşama sevincimizi yeniden kazanmak. Aslında içimizde yaşama sevinci ve sevgisi olduğunu hissettiğimiz zamanlar hayata karşı en güçlü duruş sergilediğimiz zamanlardır. Bizim için hayata güvenmek kendimize güvenmek demek. Cesur bir yüreğe herkesin ihtiyacı var. Bu hafta içimizdeki çocuksu heyecanımız ve cesaretimiz tazeleniyor. Coşku ve enerji dolu bir hafta bizi bekliyor, cesaretimiz tazeleniyor! Haftaya Güneş ve Mars arasında oluşan üçgen açının olumlu etkisi ile başlıyoruz. İsteklerimizi elde etmek için harekete geçmek yönünde bu bize destek olacak. Özellikle çarşamba günü Aslan burcunda oluşan Yeniay kendimize güvenimizi arttırmakta. Hedeflerimize yönelik emin adımlar atmaya başlayabileceğiz. Karşılıklı iletişimin hızlandığı ve güçlendiği bir hafta bizi beklemekte. Önemli konuşmalar yapmak, önemli kararlar almak, yepyeni amaçlar için birlikte harekete geçmek adına uygun günleri dikkate alabiliriz. Haftanın tamamı bu açıdan olumlu görülse de özellikle çarşamba ve sonrasını daha fazla değerlendirmekte fayda var. Haftanın günlerine yakından bakmak, hangi günü nasıl değerlendirebileceğimiz için bazı ipuçları ve tavsiyeler verecektir.

17 Ağustos Pazartesi ilişkilerimize yönelik hassas yaklaşmamız gereken bazı şeylerin olduğunu aklımızdan çıkarmamak yerinde olur. Bizden beklenen fedakârca davranışlar olabilir. Karşılıklı anlayış içinde bulunduğumuzdan emin olmak ilişkimizi sürdürmek ve güvenli hale getirmek için önemli. Olaylara olgunlukla yaklaşmak, sonrasında üzülmemek için fayda sağlayacaktır. Duygusal olarak birbirimizi anlıyor olmanın avantajıyla baş başa konuşmalar yapmak ve ortak bir noktada buluşmaya çalışmak için uygun bir gün.

18 Ağustos Salı günü aceleci ve sabırsız olmak bize fayda sağlamayacak. Hala konuşmamız gereken ve çözüme ulaştırmak istediğimiz sorunlar olabilir. Biraz daha sabırlı olmak önemli. Geçmişten kalan duygusal yaralarımızı unutabilmek ya da duygusal korkularımızı bir yana bırakmak için ihtiyacımız olan cesareti özellikle çarşamba günüyle birlikte topluyor olacağız.

19 Ağustos Çarşamba günü erken saatlerinde Aslan burcunda bir Yeniay gerçekleşiyor (05:41). Yeniay derecesinin Venüs'le bağlantısı, duygusal ilişkilerimiz üzerine önemli aktiflik getirmekte. İlişkimiz üzerine yepyeni kararlar almak, var olan sorunları çözmek için ortak konuşmalar yapmak iyi fikir olabilir. Fakat talepkar ve aşırı beklentili olmanın getireceği zarara dikkat etmemiz önemli. Geçmişin kaygılarını üzerimizden atmaya çalışmak iyi olur. Geleceğe odaklanırsak ilişkilerimizi de geleceğe taşımak adına şans bulabiliriz. Belki bugün yeni bir ilişki kapımızı çalabilir ya da yeni bir dostluk başlayabilir. Kendimizi yeni bir başlangıca hazır hissetmek ve güveni onarmak için güzel enerjiler var.

20 Ağustos Perşembe günü duygularımıza biraz daha dışardan bakma imkanı bulabileceğiz. Akılsal ve mantıksal kararlar alma yönünde şanslıyız. İçinde bulunduğumuz durumlara sabırla yaklaşabileceğiz. Gerçekçi bakış açımız olumlu sonuçlar yaratacak kararlar almamıza ve aldığımız kararı sürdürmemize yardımcı olacak.

21 Ağustos Cuma günü karşılıklı olarak destek verdiğimiz kişilerden destek alabileceğimiz bir gün. Ortaklaşa işlere, iş birliklerine yönelebiliriz. Uyum içinde olmak için iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini unutmayın. Birbirimize destek olmakla olumlu gelişmeler yakalayabileceğiz.

22 Ağustos Cumartesi, karşılıklı konuşmalarımızda fazla ısrarcı davranmamak yerinde olur. Kırılganlığın ve alınganlığın getireceği sorunlar bizi üzebilir. O yüzden özellikle konuşmalarımıza dikkat etmekte fayda var. Takıntı halini alan düşüncelerimize karşı akılsal ve mantıksal yaklaşmak doğru olur. Haksızlığa uğramış olduğumuzu düşünmek, abartılı hak arama eğilimi içine girmek, faydadan çok zarar getirebilir. Sorumluluklarımızın bize hatırlatılmasını beklemeden yerine getirmek, ilişkilerde çatışmaya girmekten koruyacaktır.

23 Ağustos Pazar günü duygusal bağlarımızın üzerimizde etkisini derin hissedeceğiz. Birbirimizi anlamanın, duygudaşlık kurmanın getireceği olumlu etkilere açığız. Özellikle öğleden sonraki saatlerde bu etkinin daha güçlü olacağını söyleyebiliriz. İleriye yönelik almak üzere olduğumuz kararlar, evlilik gibi büyük ve önemli gelişmelere işaret ediyor olabilir. Enerjiler yeni bir iş ortaklığı başlangıcı da getirebilir.





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