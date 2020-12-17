Türkiye 17 Aralık corona virüs tablosu

17 Aralık corona virüs tablosu

Türkiye

17 Aralık corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

17 Aralık 2020, Perşembe 19:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim" ifadesini kullandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Özetlersek...
Rauf Tamer
Şirin Sever
Sahneden naklen
Şirin Sever
Hakan Çelik
HDP milletvekilleri İran kadar olamadı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Markaları etkileyerek para kazanma sanatı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
“Yap bir anket Karagöz’üm”...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Gündem dışı bize dair...
Murat Çelik
Banu Şen
Menderes ve Özdere'de her sarsıntıda soru işaretleri de tedirginlik de artıyor
Banu Şen
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Duygu Batum çocuklar için gezilebilecek mekanlar önerdi