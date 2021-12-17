17 Aralık güncel dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin bugün kaç TL?
17 Aralık güncel dolar kuru, sabah saatlerinde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Dün açıklanan Merkez Bankası faiz kararının ardından gözler döviz ve altın piyasasına çevrilmişti. Peki, dolar, euro ve sterlin bugün kaç TL? İşte, 17 Aralık güncel döviz kuru…
17 Aralık 2021, Cuma 08:26 Son Güncelleme:
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Dolar, euro ve sterlin kuru ekonomi ile ilgilenenlerin yakın takibinde bulunuyor. Sabah saatlerinin en çok araştırılan konuları arasında da dolar kuru yer alıyor. Önce FED, sonra da Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar kurunda nasıl bir etki oluşturacağı merak konusu olmuştu. İşte, 17 Aralık güncel dolar, euro ve sterlin kurundaki son gelişmeler…
17 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 15,6858 TL
- ABD doları satış: 15,7106 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 17,7947 TL
- Euro satış: 17,8304 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 20,8578 TL
- Sterlin satış: 20,9624 TL
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