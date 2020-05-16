17 AVM'de yüzlerce iş yeri denetlendi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelinde 17 AVM'de 486 iş yerinin denetlendiğini duyurdu.
16 Mayıs 2020, Cumartesi 12:32 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş yeri, pazar yeri, taksi ve ulaşım araçlarında yeni tip corona virüsle (Kovid -19) mücadele kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığının denetlendiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından çalışmaları gösteren video eşliğinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Dün İstanbul'da, 2 bin 436 berber, kuaför vb. işletme, 17 AVM'de 486 iş yeri, 91 pazar yeri, 952 ticari taksi, 940 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracı denetlendi. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve diğer kurallara uyanlar ile denetim yapan görevlilerimize teşekkürler.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1261560958935236608