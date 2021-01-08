17 aylık hamileyim doktorlar doğurtmuyor

Hamile olduğunu söyleyen Wang Shi'ye doktorları, plasentasının henüz gelişme evresinde olduğunu, bu nedenle de bebeği alamayacaklarını söylemiş. Ülkenin en çok satan gazetelerinden People's Daily'ye konuşan Waing Shi, "Normalde geçtiğimiz kasım ayında bebeğimi doğurmam gerekiyordu" dedi.

Dailymail'de yer alan habere göre, "Sezaryen olmak için doktoruma gittiğimde, bana plasentamın henüz gelişme aşamasında olduğunu söyleyerek, beklememi tavsiye etti. O gün bugündür, doğumun gerçekleşmesini bekliyorum" diyen Shi, şimdiye kadar 30 kez doktora göründüğünü, muayeneler için de 10 bin Yuan'dan fazla (yaklaşık 4 bin Türk Lirası) masraf ettiğini sözlerine ekledi.

İddiasını desteklemek için, yerel yönetim tarafından kendisine verilen doğum izni belgesini de gazeteyle paylaşan Wang Shi, bir anda Çin medyasının manşetine taşındı.

Doktorların bazıları sıra dışı bir tıp olayıyla karşı karşıya olduklarını belirtirken, birçok tıp otoritesiyse Shi'nin anlattıklarının imkânsız olduğu görüşünde.





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