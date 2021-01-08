Doğum Öncesi 17 aylık hamileyim doktorlar doğurtmuyor

17 aylık hamileyim doktorlar doğurtmuyor

Doğum Öncesi

17 aylık hamileyim doktorlar doğurtmuyor

Çin'in Hunan eyaletinde yaşayan Wang Shi adlı kadın, tam 17 aydır bebeğini karnında taşıdığını iddia ediyor.

08 Ocak 2021, Cuma 10:10 Son Güncelleme:
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 Hamile olduğunu söyleyen Wang Shi'ye doktorları, plasentasının henüz gelişme evresinde olduğunu, bu nedenle de bebeği alamayacaklarını söylemiş. Ülkenin en çok satan gazetelerinden People's Daily'ye konuşan Waing Shi, "Normalde geçtiğimiz kasım ayında bebeğimi doğurmam gerekiyordu" dedi.

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Dailymail'de yer alan habere göre, "Sezaryen olmak için doktoruma gittiğimde, bana plasentamın henüz gelişme aşamasında olduğunu söyleyerek, beklememi tavsiye etti. O gün bugündür, doğumun gerçekleşmesini bekliyorum" diyen Shi, şimdiye kadar 30 kez doktora göründüğünü, muayeneler için de 10 bin Yuan'dan fazla (yaklaşık 4 bin Türk Lirası) masraf ettiğini sözlerine ekledi.

İddiasını desteklemek için, yerel yönetim tarafından kendisine verilen doğum izni belgesini de gazeteyle paylaşan Wang Shi, bir anda Çin medyasının manşetine taşındı.

Doktorların bazıları sıra dışı bir tıp olayıyla karşı karşıya olduklarını belirtirken, birçok tıp otoritesiyse Shi'nin anlattıklarının imkânsız olduğu görüşünde.


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