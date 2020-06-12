Türkiye 17 bina karantinaya alındı

17 bina karantinaya alındı

Türkiye

17 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 binada karantina uygulaması başlatıldı.

12 Haziran 2020, Cuma 22:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Haliliye’de 8, Eyyübiye’de 3, Karaköprü’de 2, Birecik’te 2, Viranşehir’de de 2 bina 14 gün karantinaya alındı. Öte yandan, Viranşehir’de 2, Karaköprü’de 2, Eyyübiye’de 1, Bozova’da 1 ve Birecik’te de 1 binada uygulanan karantina sona erdi.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
“HDP kapatılsın” diyenler
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Pandemi sonrasında ulaşım nasıl olacak?
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye genelinde eş zamanlı denetim