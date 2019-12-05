17 evcil hayvanını aynı karede buluşturdu

Galler'de yaşayan 30 yaşındaki Kathy Smith, evini 'oldukça kaotik' olarak adlandırıyor. Zira Kathy'nin 9 kedisi, 8 de köpeği var. Kathy Smith, tüm evcil dostlarını tek karede toplayabilmek için günlerce uğraştı. En sonunda bir koltukta hepsini bir araya getiren kadın, mükemmel pozu yakalayabilmek için tüm hayvanların kameraya bakmasını sağladı. Kathy, en sonunda herkesin kameraya baktığı anı yakalayıp fotoğrafladı. Sosyal medyada yayılan 'aile fotoğrafı' kısa sürede beğeni rekorları kırdı. Kathy, fotoğraf çektikten sonra oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.









Kathy Smith, yaptığı açıklamada, 'Bu çekimi yakaladığımı fark ettiğimde çok heyecanlandım. Tıpkı bir aile fotoğrafı gibi. Tüm evcil hayvanlarımı çok seviyorum, bu yüzden hiç kolay olmasa da, hepsini bir araya getirmeyi başardığımda gerçekten mutlu oldum. Kedilerin ve köpeklerin fotoğraflarını hep birlikte çekmeye çalıştım ama bazıları hep çerçeve dışıydı' dedi.









Kathy, herkesin kameraya bakmasını sağlamak için elindeki oyuncaklarla dikkat toplamaya çalışmış. En zor olan kısım ise kedilerin dikkatini çekmekmiş. Kathy, 'Kedileri her seferinde tekrar yerlerine koydum. 3 denemenin ardından onları birkaç saniyeliğine yerlerinde tutmayı başardım. Biz oldukça kaotik bir evde yaşıyoruz ama buna alıştık' dedi.









Kathy Smith, üç yatak odalı yarı müstakil evi, kurtardığı evcil hayvanlar ve diğer vahşi yaşam için bir sığınak haline getirdi. Kathy'nin evinde kedilerin ve köpeklerin yanı sıra, dört tane de muhabbet kuşu, balık ve bir bebek kirpi var.

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