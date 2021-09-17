Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler 17 Eylül Cuma günü itibariyle satışa çıktı. Bu hafta BİM’de özellikle düzen severler için birbirinden kullanışlı ürünler yer alırken aynı zamanda her evde olması gereken bakım ve onarım malzemeleri de indirimli fiyatlarla vatandaşların karşısına çıkıyor. 17 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesini bir araya getirdik…

17 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

SGS Profesyonel Akülü Vidalama 279,00 TL

Profesyonel Şerit Metre 29,90 TL

Çok Amaçlı Elastik Kova 29,90 TL

Silikon Tabancası + F280 Silikon 29,90 TL

16 İnç Takım Çantası 29,90 TL

Tornavida Seti 5’li 29,90 TL

Allen Anahtar Takımı 9’lu 29,90 TL

Boyacı Seti 5’li 29,90 TL

Musluk Başlığı 19,90 TL

Montaj Tamir Seti 167 Parça 19,90 TL

Ahşap Saplı Çekiç 19,90 TL

Demir Testere Kolu 300 mm 19,90 TL

Lavabo Açma Sustası 19,90 TL

Kapı Pencere Bandı 12,90 TL

Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + 35 g Yapıştırıcı 12,90 TL

Derz Tamir Dolgusu 12,90 TL

Pas Sökücü Sprey 12,90 TL

Maket Bıçağı +5’li Yedek Uç Seti 8,90 TL

Kontrol Kalemi /Elektrik Bandı Seti 8,90 TL

Cırt Kelepçe Seti 60'lı 8,90 TL

Cam Menfez 8,90 TL

Profesyonel Oto Fırçası 9,90 TL

Profesyonel Yer Fırçası 9,90 TL

Derz Kazıma Aparatı 9,90 TL

Sprey Boya 9,90 TL

Plastik Çekpas 9,90 TL

Metal Sabit Sırık 9,90 TL

Akrilik Siliconize Çift Taraflı Bant 6,90 TL

Tamir Bandı 6,90 TL

Pencere Emniyet Kilidi 6,90 TL

F-50 Tüp Silikon 6,90 TL

Sarı Boyacı Ispatulası 6,90 TL

Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven 6,90 TL

17 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

Benante Kahve Fincan Takımı 99,00 TL

Glass in Love Rose Renkli Kahve ve Bitki Çayı Demliği 1000 ml 74,90 TL

Glass in Love Rose Renkli Kahve ve Bitki Çayı Demliği 350 ml 49,90 TL

Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 44,90 TL

Cook with Love Silikon Uçlu Servis Maşası 17,90 TL

Benante Porselen Kaşık Seti 6’lı 8,90 TL

Dantelli Masa Örtüsü 27,90 TL

Chef's Granit Efektli İkili Tava 54,90 TL

Figürlü Poşetlik 13,90 TL

Yağ Süzgeci 4,50 TL

Konuşan Defne Bebek ~60 cm 69,90 TL

Baby Alive Balerin Bebeğim 75,00 TL

Sevimli Ayıcık ve Puzzle Bloklar 22,90 TL

Uçar Oyuncak Oyuncak Temizlik Seti 16,90 TL

Faaliyet Kitapları 5,90 TL

Martı Çocuk Martının Dedektifleri Hikaye Kitapları 3,95 TL

Piccolo Mondi Robot Arabalar 24,90 TL

Uçar Oyuncak Çantalı Doktor ve Tamir Seti 19,90 TL

17 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA