17 Eylül corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." ifadesini kullandı.

"Dünyada buna itiraz eden yok"

Ayrıca Koca, maske konusunda "Sayı onlarla ifade edilirken, Bilim Kurulu maskeyi bütün ülke için zorunlu görmedi. Şüpheli, temaslı veya pozitif kişiler artınca, artık herkesin kendisini pozitifmiş gibi düşünüp, maske takması gerektiğine karar verdi. Uygulama doğruydu. Şu an bütün dünyada buna itiraz eden yok." açıklamasını yaptı.