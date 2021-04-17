Türkiye 17 gündür kayıp Ahmet Uğur'un cansız bedeni bulundu

17 gündür kayıp Ahmet Uğur'un cansız bedeni bulundu

Türkiye

17 gündür kayıp Ahmet Uğur'un cansız bedeni bulundu

Antalya'da 17 gündür kendisinden haber alınamayan sağlık çalışanı Ahmet Uğur'un cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Olay yerine gelen Uğur'un kardeşi Kerim Uğur sinir krizi geçirdi.

17 Nisan 2021, Cumartesi 16:30 Son Güncelleme:
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Antalya Lara bölgesindeki sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından sevgilisine veda mesajı atan Uğur, cep telefonunu kapatıp, ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi ve aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

17 gündür kayıp Ahmet Uğur'un bulunması için Güver uçurumu bölgesinde arama yapan yakınları, bugün ağaca asılı cansız bedenine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen kardeşi Kerim Uğur, acı haberle sinir krizi geçirdi.

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ahmet Uğur'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ahmet Uğur'un kaybolmasının ardından büyük şok yaşadıklarını anlatan yakınlarından biri, en son telefonla görüştüklerini belirterek, "Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kendisine mesaj atmış. Sonra da ortadan kayboldu" dedi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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