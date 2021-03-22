Türkiye 17 gündür kayıp olarak aranıyordu! Acı haberi geldi...

17 gündür kayıp olarak aranıyordu! Acı haberi geldi...

Türkiye

17 gündür kayıp olarak aranıyordu! Acı haberi geldi...

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 17 gündür kayıp olarak aranan kadın, Eğirdir Gölü kıyısında ölü bulundu.

22 Mart 2021, Pazartesi 18:47 Son Güncelleme:
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Leblebiciler Mahallesi'ndeki ikametinden 5 Mart 2021'de "markete gideceğim" diyerek ayrılan Zülfi Nur Bakır'ın (23) bulunması için çalışma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından genç kadının geçtiği güzergahları belirledi.

Bu noktalarda arama-tarama çalışması yürüten ekipler, çalışmalarını Gelendost ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki Eğirdir Gölü kıyısında yoğunlaştı.

Ekipler, Zülfi Nur Bakır'ın cesedini gölün kenarında buldu.

Yakınları tarafından teşhis edilen Bakır'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bakır'ın bekar olduğu öğrenildi.

DHA

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