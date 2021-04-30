Türkiye 17 günlük kısıtlamanın ilk gününde Avcılar’da trafik yoğunluğu

17 günlük kısıtlamanın ilk gününde Avcılar’da trafik yoğunluğu

Türkiye

17 günlük kısıtlamanın ilk gününde Avcılar’da trafik yoğunluğu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük ’Tam kapanma’nın ilk gününde Avcılar’da akşam saatlerinde D-100 ve yan yolda trafik yoğunluk görüldü.

30 Nisan 2021, Cuma 18:58 Son Güncelleme:
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Saat 17.00’den itibaren Küçükçekmece’den Avcılar yönüne büyük trafik yoğunluğu oluştu. D-100’ün yanı sıra yan yolda da araçlar ilerlemede güçlük çekti. Benzer görüntü sabah saatlerinde de Avcılar’dan Küçükçekmece yönüne görülmüştü.

DHA

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