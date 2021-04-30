17 günlük kısıtlamanın ilk gününde Avcılar’da trafik yoğunluğu

Saat 17.00’den itibaren Küçükçekmece’den Avcılar yönüne büyük trafik yoğunluğu oluştu. D-100’ün yanı sıra yan yolda da araçlar ilerlemede güçlük çekti. Benzer görüntü sabah saatlerinde de Avcılar’dan Küçükçekmece yönüne görülmüştü.

DHA