Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Haziran 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Kocan Kadar Konuş

Bu toprağın kadınlarının daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandığını eğlenceli bir dille anlatan ‘Kocan Kadar Konuş’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Efsun gerçek aşkı, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi erkeği parmağında oynatmayı bilmez. Ailesi, Efsun’a kadınlığı öğretmeye karar verir. Tepeden tırnağa değişen Efsun’un karşısına lise aşkı Sinan çıkar.

ATV 20.00: Kuruluş Osman

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da şu sorular yanıt bulacak: ‘Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi?’, ‘Selcan Hatun, savaştan sağ çıkabilecek mi?’, ‘Yaralanan Abdurrahman Alp’in akıbeti ne olacak?’, ‘Ağabeyi Konur’u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı?’

TV8 20.00: Survivor

‘Survivor 2020’nin bu bölümünde ‘Anlat Bakalım’ oyunu oynanacak. Takımlar, oyunu kazanıp ödülün sahibi olmak için kıyasıya mücadele edecek. Oyunun ardından ada konseyi toplanacak.





ATV 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman





KANAL D 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş





STAR TV 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kutsal Damacana: İtmen

22:15 İşler Güçler





FOX TV 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Gardırop Savaşları

14:00 Temizlik Benim İşim

15:30 Temizlik Benim İşim

16:45 Mucize Doktor

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

23:45 Organik Aşk Hikayeleri





TRT 1 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:30 Sağlıklı Mutfak

07:30 Aslan Ailem

10:25 Tozkoparan

11:55 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

13:05 Elimi Bırakma

15:55 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:45 Yüz Yılda Bir





TV8 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Lezzet Düşkünleri

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survior Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Romantik Komedi 2

22:00 Güldür Güldür Show

23:45 Romantik Komedi 2

Kanal 7 17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda

09:00 İnadım İnat

10:30 Elif

11:40 Mihrali

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Arı Filmi





a2 17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











