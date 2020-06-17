17 Haziran Çarşamba TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
17 Haziran Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 17 Haziran 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
17 Haziran 2020, Çarşamba 09:10 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Haziran 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Kocan Kadar Konuş
Bu toprağın kadınlarının daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandığını eğlenceli bir dille anlatan ‘Kocan Kadar Konuş’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Efsun gerçek aşkı, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi erkeği parmağında oynatmayı bilmez. Ailesi, Efsun’a kadınlığı öğretmeye karar verir. Tepeden tırnağa değişen Efsun’un karşısına lise aşkı Sinan çıkar.
ATV 20.00: Kuruluş Osman
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da şu sorular yanıt bulacak: ‘Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi?’, ‘Selcan Hatun, savaştan sağ çıkabilecek mi?’, ‘Yaralanan Abdurrahman Alp’in akıbeti ne olacak?’, ‘Ağabeyi Konur’u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı?’
TV8 20.00: Survivor
‘Survivor 2020’nin bu bölümünde ‘Anlat Bakalım’ oyunu oynanacak. Takımlar, oyunu kazanıp ödülün sahibi olmak için kıyasıya mücadele edecek. Oyunun ardından ada konseyi toplanacak.
ATV 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş
STAR TV 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kutsal Damacana: İtmen
22:15 İşler Güçler
FOX TV 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Gardırop Savaşları
14:00 Temizlik Benim İşim
15:30 Temizlik Benim İşim
16:45 Mucize Doktor
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
23:45 Organik Aşk Hikayeleri
TRT 1 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:30 Sağlıklı Mutfak
07:30 Aslan Ailem
10:25 Tozkoparan
11:55 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
13:05 Elimi Bırakma
15:55 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:45 Yüz Yılda Bir
TV8 17 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Lezzet Düşkünleri
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survior Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Romantik Komedi 2
22:00 Güldür Güldür Show
23:45 Romantik Komedi 2
Kanal 7 17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:40 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Arı Filmi
a2 17 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın