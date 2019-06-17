Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Çanakkale Misvak-Ayvacık mevkiinde yerin 13.1 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken son depremler de gündem oldu.

SON DEPREMLER NELER?

17 Haziran Pazartesi günü şu ana kadar 3'ten büyük 5'ten küçük 2 deprem meydana geldi. İlki saat 06.10'da Girit adasında 3 büyüklüğünde, ikincisi ise 4.1 büyüklüğünde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 07.47'de oldu.



