17 Kasım altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
17 Kasım 2021 Çarşamba sabahında altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 600 TL sınırında seyreden gram altın bugün 620 TL seviyelerine ulaşırken, çeyrek altın da 1.018 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte, 17 Kasım gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve diğer altın türlerinin fiyatlarında son durum…
17 Kasım 2021, Çarşamba 08:27 Son Güncelleme:
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Gram altın bu sabah yüzde 1,07 oranında değer kazanırken, bu oran çeyrek altında yüzde 0,99, 22 ayar bilezikte ise yüzde 0,99 seviyelerinde. Ons altın ise günde yüzde 0,12 oranında değer kazandı ve 1.853 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki, Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 17 Kasım 2021 altın fiyatları…
17 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 620,71 TL
- Gram altın satış fiyatı: 620,75 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 987,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.018,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 1.973,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.036,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 3.928,68 TL
- Tam altın satış fiyatı: 4.005,65 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.071,00 TL
- Cumhuriyet satış fiyatı: 4.133,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 558,05 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 579,63 TL