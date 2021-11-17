Gram altın bu sabah yüzde 1,07 oranında değer kazanırken, bu oran çeyrek altında yüzde 0,99, 22 ayar bilezikte ise yüzde 0,99 seviyelerinde. Ons altın ise günde yüzde 0,12 oranında değer kazandı ve 1.853 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki, Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 17 Kasım 2021 altın fiyatları…

17 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 620,71 TL

Gram altın satış fiyatı: 620,75 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 987,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.018,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 1.973,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.036,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 3.928,68 TL

Tam altın satış fiyatı: 4.005,65 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.071,00 TL

Cumhuriyet satış fiyatı: 4.133,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?