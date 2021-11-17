17 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Lerzan Mutlu'nun sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 17 Kasım Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Lerzan Mutlu bugün kaç puan verdi? 17 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...
17 Kasım 2021, Çarşamba 17:16 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün bir ilk yaşandı. Yarışmaya yeni katılan gelin ve kayınvalide diskalifiye edilmek zorunda kaldı. Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan Zehra, uzun süredir yarışan Yeşim geline saldırdığı ve set ekibinde görevli makyöz arkadaşlardan birisine yanlış bir hareket yaptığı söylendi.
17 KASIM ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
17 Kasım Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Yeşim oldu.
Aslıhan: 9
Yaren: 12
Yeşim: 16
Zehra: DİSKALİFİYE