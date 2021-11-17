Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün bir ilk yaşandı. Yarışmaya yeni katılan gelin ve kayınvalide diskalifiye edilmek zorunda kaldı. Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan Zehra, uzun süredir yarışan Yeşim geline saldırdığı ve set ekibinde görevli makyöz arkadaşlardan birisine yanlış bir hareket yaptığı söylendi.

17 KASIM ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

17 Kasım Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan: 9

Yaren: 12

Yeşim: 16

Zehra: DİSKALİFİYE