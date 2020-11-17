Türkiye 17 Kasım corona virüs tablosu

17 Kasım corona virüs tablosu

Türkiye

17 Kasım corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Kasım corona virüs tablosunu açıkladı.

17 Kasım 2020, Salı 20:29 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 657 oldu, son 24 saatte 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.

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Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin.


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