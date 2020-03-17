17 Mart 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
17 Mart 2020 Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 17 Mart 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
17 Mart 2020, Salı 12:29 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Mart 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Hekimoğlu
Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’nda: Hekimoğlu, üç gün içinde ekipten birini işten çıkarmak zorundadır. Vahap, Zeynep ve Mehmet Ali’yi tarafına çekmeye çalışır. İpek, Vahap konusundaki kararını sorgular. Öte yandan, kalp krizi geçiren 10 yaşındaki Ceyda, hastaneye yatırılır. Küçük kız, kilolu olduğu için akran zorbalığına uğramıştır.
SHOW TV 20.00: Ramo
Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlkerAksum ve Yiğit Özşener’in oynadığı ‘Ramo’da: Ramo, Sibel’i hastaneye yetiştirir. Alpay, komisyonla barış yapmak ister. Neco, Fatoş’un boşanma isteğini reddeder. Fidan, Yavuz’un hiç bilmediği bir yüzünü görüp hayal kırıklığına uğrar. Ramo, Sibel’e bir teklifle gelir. Sibel, intikam ile aşk arasında seçim yapacaktı.
ATV 20.00: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Burak Sergen ve Mustafa Üstündağ’ın rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da:
Bicolar, Boran’ın peşini bırakmaz. Boran, dostlarına kendini siper ederekson nefesini verir. İlyas ve Behzat’ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Hızır’ın talimatına göre Boran, onu öldürenlerden önce toprağa girmeyecek, Bicolar bulunacaktır.
17 Mart 2020 Salı ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
KANAL D 17 Mart 2020 Salı Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
STAR TV 17 Mart 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Ay Lav Yu Tuu
FOX TV 17 Mart 2020 Salı Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Baraj
TRT 1 17 Mart 2020 Salı Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 İncir Ağacı
06:40 Yeşil Deniz (Altyazılı)
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tutunamayanlar
TV8 17 Mart 2020 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
Show TV 17 Mart 2020 Salı yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo