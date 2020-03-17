17 Mart 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Mart 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Hekimoğlu

Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’nda: Hekimoğlu, üç gün içinde ekipten birini işten çıkarmak zorundadır. Vahap, Zeynep ve Mehmet Ali’yi tarafına çekmeye çalışır. İpek, Vahap konusundaki kararını sorgular. Öte yandan, kalp krizi geçiren 10 yaşındaki Ceyda, hastaneye yatırılır. Küçük kız, kilolu olduğu için akran zorbalığına uğramıştır.

SHOW TV 20.00: Ramo

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlkerAksum ve Yiğit Özşener’in oynadığı ‘Ramo’da: Ramo, Sibel’i hastaneye yetiştirir. Alpay, komisyonla barış yapmak ister. Neco, Fatoş’un boşanma isteğini reddeder. Fidan, Yavuz’un hiç bilmediği bir yüzünü görüp hayal kırıklığına uğrar. Ramo, Sibel’e bir teklifle gelir. Sibel, intikam ile aşk arasında seçim yapacaktı.

ATV 20.00: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Burak Sergen ve Mustafa Üstündağ’ın rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da:

Bicolar, Boran’ın peşini bırakmaz. Boran, dostlarına kendini siper ederekson nefesini verir. İlyas ve Behzat’ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Hızır’ın talimatına göre Boran, onu öldürenlerden önce toprağa girmeyecek, Bicolar bulunacaktır.

17 Mart 2020 Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D 17 Mart 2020 Salı Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

STAR TV 17 Mart 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Ay Lav Yu Tuu

FOX TV 17 Mart 2020 Salı Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Baraj

TRT 1 17 Mart 2020 Salı Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 İncir Ağacı

06:40 Yeşil Deniz (Altyazılı)

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tutunamayanlar

TV8 17 Mart 2020 Salı Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor

Show TV 17 Mart 2020 Salı yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo



