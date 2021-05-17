17 Mayıs koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Koronavirüste vaka sayısı giderek düşmeye devam ediyor. Bu gelişme üzerine 17 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki 17 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
17 Mayıs 2021, Pazartesi 19:16 Son Güncelleme:
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17 günlük tam kapanma bugün sona erdi. Kapanma sonrasındaki ilk koronavirüs tablosu merak ediliyor. Peki 17 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından açıklanması beklenen günün rakamları henüz açıklanmadı. 17 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu belli olur olmaz haberimizde yer alacak.