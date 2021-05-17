17 Mayıs koronavirüs tablosu

17 günlük tam kapanma bugün sona erdi. Kapanma sonrasındaki ilk koronavirüs tablosu merak ediliyor. Peki 17 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından açıklanması beklenen günün rakamları henüz açıklanmadı. 17 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu belli olur olmaz haberimizde yer alacak.