Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Mayıs 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı, ‘Çok Güzel Hareketler 2’ yeni bölümüyle ekranda. BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının yazıp sahneledikleri skeçlerden bazıları şöyle: Çok bilinmeyenli denklemden daha bilinmeyen bir aşk masalına, mahalledeki sahte davulcu, erkek yurdunda saklambaç.

CNN TÜRK 21.00: Ne Oluyor?

Fulya Kalfa ile ’Ne Oluyor?’da ‘Koronavirüs salgını dünyada neleri değiştirecek?’, ‘Ülkeler arası ekonomik mücadele ne boyuta taşınacak?’, ‘Salgın iş yaşamı ve günlük hayatta nasıl izler bırakacak?’ konularına cevap aranacak. Programa gazeteciler Aytunç Erkin, Ceyhun Bozkurt, ekonomist-yazar Ramazan Kurtoğlu, genetik uzmanı Kaan Yılancıoğlu, oyuncuyönetmen Müfit Can Saçıntı konuk olacak.

STAR TV 11.00: Vahe ile Evdeki Mutluluk

Vahe Kılıçarslan’ın sunduğu ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk’ sezon finaliyle izleyiciyle buluşacak. Vahe Kılıçarslan bu hafta Ankara’da olacak. Esra Hanım’ın evini dekore edecek, Ankara’ya ait yöresel lezzetleri ekrana getirecek.

Sinema Ekranı

NARNİA GÜNLÜKLERİ: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu

MovieSmart Family 21.15 - FANTASTİK

Oyn: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley.

Yön: Michael Apted.

Pevensie kardeşler, sinir bozucu kuzenleri Eustace Scrubb’ın evinde kalır. Günün birinde, üç çocuk da, açık denizde duran bir geminin resmedildiği tablonun içine çekilirler. Kendilerini okyanusun altında bulan çocuklar, gözleri önündeki görkemli Şafak Yıldızı’nı görmek için su yüzüne çıkarlar; artık Caspian ve Reepicheep ile beraberdirler.





ATV 17 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Dizi TV

10:50 Kuruluş Osman

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:t5 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Şansımı Seveyim

22:55 Yalan Dolan





KANAL D 17 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

09.45 2. Sayfa

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Arda ile Omuz Omuza

14:30 Hayat Tamircisi

14:45 Çarkıfelek

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Galip Derviş





STAR TV 17 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

06:45 Hayat Bazen Tatlıdı

09:30 Evde Hareket Zamanı

10:15 Keşfet

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk (Sezon finali)

12:45 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

18:45 Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans





FOX TV 17 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

23:30 Yahşi Batı





TRT 1 17 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 Mesnevi'den Hikayeler

06:10 Bir Yusuf Masalı

07:45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

08:45 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

09:45 Diriliş "Ertuğrul"

12:45 Küresel Tehdit : Kovid 19

13:25 Hacı Arif Bey

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

22:05 Dengi Dengine

23:25 Mesnevi'den Hikayeler

23:50 Kuşlarla Yolculuk





TV8 17 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

09:45 Bir Baba Hindu

12:15 Yetenek Sizsiniz

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 17 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı

06:15 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Tarkan Gümüş Eyer

15:45 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kibar Feyzo

21:45 Köyden İndim Şehire

23:30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda





Kanal 7 17 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 Mağarada

09:20 Zeynep

10.45 Başkent Kulisi

11:45 Kezban Yenge

13:40 Karayılan

15:10 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum

16:00 Masum

17:50 Hafta Sonu Haberleri

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

22:15 Aşk Bir Rüya

23:40 Semazen





a2 17 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın





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