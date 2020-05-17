17 Mayıs Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
17 Mayıs Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 17 Mayıs 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
17 Mayıs 2020, Pazar 08:46 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Mayıs 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı, ‘Çok Güzel Hareketler 2’ yeni bölümüyle ekranda. BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının yazıp sahneledikleri skeçlerden bazıları şöyle: Çok bilinmeyenli denklemden daha bilinmeyen bir aşk masalına, mahalledeki sahte davulcu, erkek yurdunda saklambaç.
CNN TÜRK 21.00: Ne Oluyor?
Fulya Kalfa ile ’Ne Oluyor?’da ‘Koronavirüs salgını dünyada neleri değiştirecek?’, ‘Ülkeler arası ekonomik mücadele ne boyuta taşınacak?’, ‘Salgın iş yaşamı ve günlük hayatta nasıl izler bırakacak?’ konularına cevap aranacak. Programa gazeteciler Aytunç Erkin, Ceyhun Bozkurt, ekonomist-yazar Ramazan Kurtoğlu, genetik uzmanı Kaan Yılancıoğlu, oyuncuyönetmen Müfit Can Saçıntı konuk olacak.
STAR TV 11.00: Vahe ile Evdeki Mutluluk
Vahe Kılıçarslan’ın sunduğu ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk’ sezon finaliyle izleyiciyle buluşacak. Vahe Kılıçarslan bu hafta Ankara’da olacak. Esra Hanım’ın evini dekore edecek, Ankara’ya ait yöresel lezzetleri ekrana getirecek.
Sinema Ekranı
NARNİA GÜNLÜKLERİ: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu
MovieSmart Family 21.15 - FANTASTİK
Oyn: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley.
Yön: Michael Apted.
Pevensie kardeşler, sinir bozucu kuzenleri Eustace Scrubb’ın evinde kalır. Günün birinde, üç çocuk da, açık denizde duran bir geminin resmedildiği tablonun içine çekilirler. Kendilerini okyanusun altında bulan çocuklar, gözleri önündeki görkemli Şafak Yıldızı’nı görmek için su yüzüne çıkarlar; artık Caspian ve Reepicheep ile beraberdirler.
ATV 17 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Dizi TV
10:50 Kuruluş Osman
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:t5 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Şansımı Seveyim
22:55 Yalan Dolan
KANAL D 17 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09.45 2. Sayfa
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Arda ile Omuz Omuza
14:30 Hayat Tamircisi
14:45 Çarkıfelek
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Galip Derviş
STAR TV 17 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
06:45 Hayat Bazen Tatlıdı
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:15 Keşfet
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk (Sezon finali)
12:45 Kiralık Aşk
15:45 Erkenci Kuş
18:45 Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans
FOX TV 17 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
23:30 Yahşi Batı
TRT 1 17 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 Mesnevi'den Hikayeler
06:10 Bir Yusuf Masalı
07:45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
08:45 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
09:45 Diriliş "Ertuğrul"
12:45 Küresel Tehdit : Kovid 19
13:25 Hacı Arif Bey
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22:05 Dengi Dengine
23:25 Mesnevi'den Hikayeler
23:50 Kuşlarla Yolculuk
TV8 17 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Para Bende
09:45 Bir Baba Hindu
12:15 Yetenek Sizsiniz
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 17 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı
06:15 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Tarkan Gümüş Eyer
15:45 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kibar Feyzo
21:45 Köyden İndim Şehire
23:30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
Kanal 7 17 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
07:45 Mağarada
09:20 Zeynep
10.45 Başkent Kulisi
11:45 Kezban Yenge
13:40 Karayılan
15:10 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum
16:00 Masum
17:50 Hafta Sonu Haberleri
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
22:15 Aşk Bir Rüya
23:40 Semazen
a2 17 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın