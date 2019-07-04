1.7 milyon liralık taksi plakası 875 bin liradan satışa sunulacak

İstanbul’da 1 milyon 750 bin TL değerindeki ticari taksi plakası icradan yarı fiyatı olan 875 bin TL’ye satışa çıkacak. Söz konusu satışla ilgili şartnameye göre, 34 TAL 91 plakalı ticari araç 23 Temmuz’da saat 10.50’de Bahçelievler’de açık arttırma usulü ile satışa çıkacak

875 BİN LİRAYA SATILACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icrayla ilgili internet sitesi sahibi Caner Çakı, “İstanbul’da en büyük yatırım araçlarından biri olan taksi plakası değerinin çok çok altında satışa çıkacak. 1 milyon 750 bin gibi yüksek bir değere sahip olan bu plaka 23 Temmuz’da değerinin yarı fiyatı olan 875 bin TL’den satışa çıkacak. Bu ticari plaka gibi İstanbul’da her gün yüzlerce yatırım aracı icradan yarı fiyatına satışa çıkıyor. Özellikle araç, ev, arsa ve işyeri gibi ürünler diğer icradan satılan ürünler ile kıyaslandığında daha fazla ilgi görüyor. Bu ticari araç plakasının ilk ihaleye çıkacağı tarihte satılacağını ve alan kişinin iyi bir yatırım yapmış olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. (İHA)