Magazin 17 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV…
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  • 17 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV…

17 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV…

Magazin

17 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV…

17 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı kanalların resmi sitelerinde yayınlandı. Yeni haftanın başlamasıyla birçok programın yeni bölümleri de izleyiciyle buluşmaya başlıyor. Aynı zamanda televizyonda bugün yerli ve yabancı sinema filmleri de yer alacak. İşte, 17 Ocak 2022 Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV’nin yayın akışı…

17 Ocak 2022, Pazartesi 16:59 Son Güncelleme:
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Kanal D0 Kanal D1 gündüz kuşağında yarışma programlarının yanı sıra dizilerin de tekrar bölümleri yer alırken akşam kuşağı oldukça farklı içeriklerle dolu. Yeni yıl arasının ardından Show TV’de Üç Kuruş, ATV’de Kalp Yarası, TRT1’de Alparslan: Büyük Selçuklu, Fox TV’de Yasak Elma dizilerinin yeni bölümleri yer alırken, Star TV’de Yerli Sinema Kocan Kadar Konuş: Diriliş bu akşam seyircinin karşısına çıkacak. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV’nin 17 Ocak 2022 Pazartesi TV Kanal D2 detayları…

17 OCAK 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 23:30 Yabancı Sinema Savaş Gemisi
  • 02:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:15 Asi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
  • 12:15 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Üç Kuruş Yeni Bölüm
  • 00:15 Yabancı Sinema Miami Vice
  • 02:30 Yabancı Sinema Miami Vice
  • 04:30 Aşk Laftan Anlamaz

 

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Bir Zamanlar Çukurova
  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kalp Yarası
  • 00:20 Yerli Dizi-Tekrar
  • 03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 05:20 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Sinema Kocan Kadar Konuş: Diriliş
  • 22:30 Yerli Sinema Kocan Kadar Konuş: Diriliş
  • 00:30 Annemizi Saklarken
  • 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 05:00 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:35 Aslan Ailem
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 00:15 Teşkilat
  • 03:40 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 Survivor All Star
  • 13:30 Survivor Panorama
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 05:30 Oynat Bakalım

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Yasak Elma
  • 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
  • 02:30 Kanunsuz Topraklar
  • 05:00 Kefaret
  • 06:00 Kadın

 

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