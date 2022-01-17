17 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre ilk etapta 29 ilde evde bakım paraları hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Evde bakım maaşı ödemeleri 31 Ocak’a kadar yatırılmaya devam edecek. İşte, 17 Ocak 2022 evde bakım parası yatan illerin güncel listesi…

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücret zammının belli olmasıyla birlikte, 2022 yılı için ödenecek evde bakım maaşı da belli oldu. Buna göre hak sahiplerine her ay 2 bin 706 TL ödenecek.

17 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Afyonkarahisar,

Aksaray,

Amasya,

Antalya,

Balıkesir,

Bilecik,

Bolu

Bursa,

Çanakkale,

Çorum,

Diyarbakır,

Düzce,

İstanbul,

İzmir,

Karabük,

Kırıkkale,

Kırklareli,

Kocaeli,

Manisa,

Mersin,

Muğla,

Ordu,

Osmaniye,

Sakarya,

Samsun,

Sivas,

Tokat,

Uşak,

Zonguldak.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşları e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numarası ve şifre ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Açılan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN