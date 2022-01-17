Gelinim Mutfakta 17 Ocak Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 17 Ocak Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 17 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

17 OCAK PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın ilk günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 15

Damla Yağmur: 13

Yeşim: 10

Damla: 21