Siyaset 17 parti seçimlere katılmada yeterli bulundu

17 parti seçimlere katılmada yeterli bulundu

Siyaset

17 parti seçimlere katılmada yeterli bulundu

Yüksek Seçim Kurulu seçimlere girme yeterliliğine sahip olan siyasi partileri belirledi. YSK, 17 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliğinin bulunduğunu duyurdu.

30 Ocak 2021, Cumartesi 13:47 Son Güncelleme:
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Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 17 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.

Kararda bu partilerin Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi olduğu belirtildi.

Kararda diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu taşımamaları nedeniyle 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 11. bendi ile 2820 sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının belirlendiği kaydedildi.


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