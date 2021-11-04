Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 17 nerenin plaka kodu? 17 plaka hangi şehir? 17 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

17 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

17 plaka Çanakkale'nin plaka kodudur. Marmara Bölgesi'nin denize kıyısı olan en güzel şehirlerinden biridir. Özellikle yaz ayları Turizm ile beraber kültürel açıdan da büyük bir öneme sahip şehirler içerisinde yer alır. Ticari açıdan da oldukça önemli bir şehir olması ile beraber, 17 plaka numarası üzerinden değerlendirilir.

Bir liman şehri olarak da ön plana çıkan Çanakkale'nin plakası birçok amaç altında yaygın olarak kullanılır. Özellikle araç plakaları ile beraber kurumsal olarak değerlendirilir. Ne için kullanılacak olursa olsun Çanakkale için sabit olarak 17 plaka numarasını değerlendirebilirsiniz. Türkiye'deki şehirler arasında alfabetik olarak 17 sırada olduğu için bu rakam kullanılır.



