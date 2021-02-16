17 Şubat 2021 Çarşamba okulların tatil olduğu iller

Kötü hava koşulları nedeniyle birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi. İşte yüz yüze eğitimin tatil edildiği o şehirler...

Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla, il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun'da etkili olan kar nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime yarın ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yağış dolayısıyla ilçe hıfzıssıhha kurullarınca eğitimle ilgili kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu doğrultuda 17 Şubat Çarşamba günü Giresun merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Düzce

Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ile olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim ile motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye kursları da dahil bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte 15-16 Şubat'ta da yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Yozgat

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Trabzon

Trabzon'da kar yağışı dolayısıyla yarın yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kurulun, alınan meteorolojik veriler ile bölgede görülen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Trabzon genelindeki tüm resmi ve özel okullarda yarın eğitime ara verilmesine karar verdiği vurgulandı.

Ayrıca, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, hafızlık eğitimi veren Kur'an kursları, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında da eğitim yapılmayacağı aktarıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için bir dizi tedbirin alındığı belirtildi.

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 17 Şubat Çarşamba yüz yüze eğitime ara verileceği ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de, kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, karın etkisini sürdürmesi ve buzlanma sebebiyle il genelinde yüz yüze eğitime devam eden okul ve kurslarda eğitim ve öğretime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da salı günü izinli sayılacağı kaydedildi.

Kırşehir'de dün de yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmişti.

Rize

Rize'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Resmi ve özel tüm okullar, halk eğitimi merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat 2021 Çarşamba günü ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamilelerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Sivas

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nihayet kış kendini yeniden hatırlattı. Yoğun kar yağışı, fırtına devam ediyor. Sivas genelinde bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime çarşamba günü ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kar yağışının geceden itibaren etkisini yoğun olarak göstereceğini belirten Ayhan, kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını kaydetti.

Aksaray

Aksaray Valiliği, yoğun kar nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kent genelinde yüz yüze eğitimin başladığı resmi ve anaokullarıyla köy ve kasabalardaki okullarda 17 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Denizli'nin Çameli ilçesi

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dört mahallede yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle Yaylapınar, Arıkaya, Gökçeyaka ve Elmalı mahallelerinde yüz yüze eğitime devam eden okul ve kurslarda eğitim ve öğretime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da salı günü izinli sayılacağı kaydedildi.

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın 2 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ile olumsuz hava şartlarının yarın ve 18 Şubat'ta da devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, bu nedenle, vatandaşların, öğretmen ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim ile motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye kursları da dahil bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 19 Şubat'a kadar ara verilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

AA