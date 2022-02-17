17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, Fox TV, TRT1, ATV, Star TV yayın akışında uğun neler var?
17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışında akşam saatlerinde bugün 4 dizinin yeni bölümlerinin yanı sıra yerli sinema ve yarışma programı yer alıyor. Gündüz kuşağında ise reality Showlar ve yemek konseptli yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. İşte, 17 Şubat 2022 Perşembe Kanal D, Show TV, Fox TV, TRT1, ATV, Star TV yayın akışının ayrıntıları…
17 Şubat 2022, Perşembe 12:07 Son Güncelleme:
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17 Şubat 2022 Perşembe akşam kuşağında Kanal D’de Camdaki Kız, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1’de Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ve Fox TV’de Mahkum isimli dizilerin yeni bölümleri seyircinin karşısına çıkıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star’da yeni bölüm heyecanı yaşanırken, Star TV’de Ata Demirer’in başrolde yer aldığı yerli sinema Niyazi Gül Dörtnala izleyici ile buluşuyor…
17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 00:15 Sadakatsiz
- 02:15 Gelinim Mutfakta
- 04:30 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi Fiskos
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Baba
- 22:30 Oğlum
- 00:30 Aziz
- 03:00 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 03:55 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
- 22:30 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
- 01:00 Aramızda Kalsın
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:10 Tek Yürek
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şehirden Uzakta
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 00:15 Masumlar Apartmanı
- 02:55 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panoroma
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 19:15 Survivor All Star
- 20:00 Yerli Sinema Karakomik Filmler: 2 Arada &Kaçamak
- 22:30 Dizi
- 00:15 Canım Annem
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Mahkum
- 23:45 Aşk Mantık İntikam
- 02:15 En Hamarat Benim
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Kadın
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