Türkiye 17 Şubat korona tablosu: İşte Türkiye'de son durum

17 Şubat korona tablosu: İşte Türkiye'de son durum

Türkiye

17 Şubat korona tablosu: İşte Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 17 Şubat 2021 koronavirüs tablosunda son durum..

17 Şubat 2021, Çarşamba 21:11 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 649 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 209 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 866 bin 86'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 609 bin 359, vefat sayısı 27 bin 738, ağır hasta sayısı 1193 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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