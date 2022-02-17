Gelinim Mutfakta 17 Şubat Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 17 Şubat Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 17 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

17 ŞUBAT PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın dördüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Hasret: 14

Miyase: 18

Deniz: 12

Yeşim: 17