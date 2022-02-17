17 Şubat Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 17 Şubat Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 17 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...
17 Şubat 2022, Perşembe 15:20 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 17 Şubat Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 17 Şubat Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 17 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...
17 ŞUBAT PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
Haftanın dördüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Miyase oldu.
GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU
Hasret: 14
Miyase: 18
Deniz: 12
Yeşim: 17
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