17 Temmuz günlük corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.

Bakan Koca'nın paylaşımı

''Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz.''







