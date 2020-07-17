Türkiye 17 Temmuz günlük corona virüs tablosu açıklandı

17 Temmuz günlük corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye

17 Temmuz günlük corona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı.

17 Temmuz 2020, Cuma 20:35 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.

Bakan Koca'nın paylaşımı

''Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz.''


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