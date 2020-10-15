Türkiye 17 yaşında 30 ülke gezen genç fenomen Çağrı Şahin

17 yaşında 30 ülke gezen genç fenomen Çağrı Şahin

Türkiye

17 yaşında 30 ülke gezen genç fenomen Çağrı Şahin

Tek başına çıktığı yolculuklar ile 30 ülke gezen 17 yaşındaki Çağrı Şahin paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

15 Ekim 2020, Perşembe 13:52 Son Güncelleme:
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Corona virüs pandemisi öncesinde İstanbul’dan yurt dışına çıkan Çağrı Şahin, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Arjantin, Hollanda, Amerika, Belçika, Yunanistan, Japonya, Suudi Arabistan, Bulgaristan, İsrail, Lübnan gibi ülkelere seyahat etmeyi başardı.

Geçiş güzergahında bulunan ülkeleri de ziyaret eden Şahin, “Spontane seyahat etmek heyecanlı olmasının yanı sıra riskli fakat ben dünyanın her ülkesini görmek ve bütün kültürleri tanımak istiyorum. Bu sırada eğitim hayatımı da tabi ki aksatmıyorum" dedi.

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