17 yaşında 30 ülke gezen genç fenomen Çağrı Şahin

Corona virüs pandemisi öncesinde İstanbul’dan yurt dışına çıkan Çağrı Şahin, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Arjantin, Hollanda, Amerika, Belçika, Yunanistan, Japonya, Suudi Arabistan, Bulgaristan, İsrail, Lübnan gibi ülkelere seyahat etmeyi başardı.

Geçiş güzergahında bulunan ülkeleri de ziyaret eden Şahin, “Spontane seyahat etmek heyecanlı olmasının yanı sıra riskli fakat ben dünyanın her ülkesini görmek ve bütün kültürleri tanımak istiyorum. Bu sırada eğitim hayatımı da tabi ki aksatmıyorum" dedi.