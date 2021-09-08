Sultangazi'de 5 arkadaşıyla bir evde vakit geçiren 18 yaşındaki Cemile Şenel evde çıkan kavgada silahla vuruldu. Genç kızın öleceğini anlayan grup kızı sokağa bırakıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Cemile Şenel hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken olayın sır perdesi aralanıyor. Sabah'ın haberine göre, Cemile'nin koltuk altından kazayla vurulmuş olabileceği değerlendirildi.

Dün toprağa verilen Cemile hakkında ailesinin daha önceden 6 kez kayıp başvurusunda bulunduğu ve bir süre de cezaevinde yattığı öğrenildi.

Sultangazi eski Edirne asfaltı caddesi üzerinde bir apartman girişinde silahla vurulmuş genç kızı bir kişi hastaneye bırakıp kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti. Cinayet Büro Polisi olay ile ilgili soruşturma başlattı. 17 yaşında hayatını kaybeden ve üzerinde kimlik çıkmayan kızın Esenyurt'ta polis kayıp başvurusu yapılan Cemile Şenel olduğu öğrenildi. Şenel'in cenazesi dün toprağa verildi.

SON DAKİKA 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro dedektifleri konuyla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKMIŞ"

Edinilen bilgiye göre genç kızın bir süre önce evden ayrıldığı ve arkadaşlarıyla birlikte kaldığı iddia edildi. Şenel'in kaldığı evde iki kişi arasında kız meselesi yüzünden tartıma çıktığı ve bu sırada ateş alan silahla koltuk altından vurulduğu öne sürüldü.

CEMİLE CEZAEVİNE GİRİP ÇIKMIŞ

Öte yandan Gaziosmanpaşa Sarıgöl mezarlığına dün kılınan cenaze namazının ardından defnedilen 17 yaşındaki Cemile Şenel'in bir süre önce cezaevinden çıktığı ve ailesinin onun hakkında daha önceden de 6 kez kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

KAZA GEÇİRDİ DEMİŞLER

Acı olayın ardından SABAH'a konuşan anne Neval Şenel "Kızım 2 yaşından beri babasız büyüdü. Bir süredir bunalımdaydı, son zamanlarda sürekli evden kaçmaya başlamıştı. Biz de çocuk yetiştirme yurduna vermek zorunda kaldı. Kısa bir süre önce yanıma geldi, daha sonra da arkadaşlarımın yanına gidiyorum diyerek evden ayrıldı.

"HASTANEYE BIRAKIP KAÇMIŞLAR"

Geri dönmeyince telaşlandım, polise haber verdim. Sultangazi'de bir kız ölmüş diye haber geldi, kimlik teşhisi için gittiğimde cesedin kızıma ait olduğunu anladım. Birisi veya birileri kızımı alıp "Trafik kazası geçirdi" diyerek hastaneye bırakıp kaçmışlar. Kim yaptı ne oldu bilmiyorum ama kızımın bazı arkadaş çevresi hiç tekin değildi. Suçlular en yakın zamanda yaptıklarının cezasını çeksin, benim kızım gitti cennette melek oldu ve geri gelmeyecek. Başka ailelerin canı yanmasın" ifadelerini kullandı.











