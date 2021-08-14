17 yaşındaki Fatih'in feci sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi
Bursa'da köprünün altındaki elektrik akımına dokununca akıma kapılan Muhammet Fatih Bölükbaşı (17), hayatını kaybetti. Bölükbaşı’nın yakınları, sinir krizi geçirdi.
14 Ağustos 2021, Cumartesi 10:23 Son Güncelleme:
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Olay, dün Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul’da hafızlık eğitimi alan ve tatilde Bursa’daki ailesini ziyarete gelen Muhammet Fatih Bölükbaşı, köprünün altındaki elektrik kablolarına dokundu. Bu sırada akıma kapılan Bölükbaşı, yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bölükbaşı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin acı haberi verdiği yakınları, olay yerine gelince sinir krizi geçirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bölükbaşı’nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)
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