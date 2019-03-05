17 yaşındaki kız asansörde kâbusu yaşadı!

İstanbul’da kendisini taciz eden adam tarafından ölümle tehdit edildiğini öne süren 17 yaşındaki H.İ.Ü. yardım istiyor: Yalvarırım beni öldürmeden biri bana yardım etsin...

H.İ.Ü. iddiaya göre 14 yaşındayken asansörde karşılaştığı 45 yaşındaki A.E.’nin cinsel tacizine uğradı.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, tacizi yetkili makamlara bildiren Ü. ve ailesi, A.E.’nin tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Şikayetlerini geri alması için aieyi rahatsız eden E., telefonla görüştüğü Ü.’nün annesine “Nefsime uydum, bir daha olmayacak. Biz kardeşiz artık” dedi. Yapılan yargılama sonrası E. ses kayıtları mahkemeye sunulmasına rağmen ceza almadı. Ancak A.E.’nin aileye yönelik tehdidinin halen sürdüğü belirtildi.

'HEPİMİZİ DÖVDÜ'

H.İ.Ü.’nün annesi Hanife K., “Kızım anneannesine giderken, annemlerin binasında A.E.’nin iki defa tacizine uğradı. Kızımın arkadaşlarıyla paylaşmasıyla biz de olayı öğrendik ve şahıstan şikâyetçi olduk. Fakat şikâyet etmemiz de sonuç vermedi, sanık davada beraat etti. Biz de bunun üzerine dosyayı bir üst mahkemeye taşıdık. Bunun üzerine şahıs beni, 65 yaşındaki annem Habibe Kayıkçı’yı, kızımı ve birçok yakınımızı darp etti. Annemlerle aynı apartmanda oturuyor. Sürekli ailemden birilerini görünce öldürmekle tehdit ediyor. Bu adamın ceza alması için ailemden birinin ölmesi ya da kızımın tecavüze mi uğraması gerekiyor? Bu adam yüzünden kızımın psikolojisi altüst oldu. Hep tedirgin, geceleri rahat uyumuyor. Yapmamız gereken şikâyetti, onu da yaptık ama üzerine darp edildik” dedi.

BİR KADINA DAHA YAPMIŞ

Tacize uğrayan genç kız, “A.E. daha benim mahkemem sonuçlanmadan mahallemizde bir kadını daha taciz etmiş. Bunu yapan insanlar artık cezasız kalmasın. Başıma gelecek her şeyin sorumlusu A.E.’dir. Tacize uğradığım için artık kendimi suçlu hissetmeye başladım” dedi.