Türkiye 17 yaşındaki Selma koronavirüsten öldü

17 yaşındaki Selma koronavirüsten öldü

Türkiye

17 yaşındaki Selma koronavirüsten öldü

Osmaniye'de lise öğrencisi Selma Gülce (17), koronavirüs nedeniyle entübe edildiği hastanede 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gülce'nin aşı yaptırmadığı öğrenildi.

12 Kasım 2021, Cuma 16:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bahçe Anadolu Lisesi'nin 10'uncu sınıf öğrencisi Selma Gülce, koronavirüs nedeniyle fenalaşınca 28 Ekim'de, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Gülce, entübe edildi. Hastanede 15 gün yaşam mücadelesi veren Gülce, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Aşı yaptırmadığı öğrenilen Selma Gülce'nin cenazesi, Hasanbeyli ilçesindeki Kızıldere köyü mezarlığında toprağa verildi. 

Öte yandan Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı ile Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Gülce ailesini köydeki evlerinde ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti. 

İbrahim EMÜL/ DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Fatma Şahin
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Gençler ve Kadınlar: Muasır Medeniyet Seviyesi…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu Belediyesi ve PTT’nin anlamlı girişimi
Hakan Çelik
Şirin Sever
En güzel anmalar
Şirin Sever
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 81 ile talimat gönderildi! Normal saf düzenine geçiliyor