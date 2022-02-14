Türkiye 17 yıllık eşine Sevgililer Günü'nde 'hayat' verdi

17 yıllık eşine Sevgililer Günü'nde 'hayat' verdi

Türkiye

17 yıllık eşine Sevgililer Günü'nde 'hayat' verdi

Balıkesirli Filiz Öztürk 17 yıllık eşine Sevgililer Günü’nde hayatının en anlamlı hediyesini verdi. Acil nakil bekleyen siroz ve kanser hastası kocası Kuzey Öztürk’e “O benim hayat arkadaşım. İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta hep birlikte” diyerek karaciğerinin bir bölümünü bağışladı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 08:13 Son Güncelleme:
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Burhaniye’de yaşayan Kuzey Öztürk’e (52) geçen yıl siroz teşhisi konulup, karaciğerinde tümör tespit edildi. Doktorlar acil organ nakli önerdi. Kuzey Bey’in kadavradan bağış bekleyecek zamanı yoktu. Nakil gündeme gelince eşi Filiz Hanım (39) hiç düşünmeden donör olmak istedi. Tetkikleri yapıldı. Uygun olduğu belirlenince de çift, oluşturulan ekip tarafından İzmir Kent Hastanesi’nde ameliyata alındı. Nakil başarıyla gerçekleşti.

HAYAT HEDİYE ETTİ

Filiz Öztürk “Nikah masasında verdiğimiz sözler öylesine söylenmiş değil. Eşim de benim için aynı fedakarlığı yapardı. O benim hayat arkadaşım, oğlumun babası. İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta birbirimize desteğiz” diye konuştu. Hem sirozdan hem kanserden kurtulan Kuzey Öztürk ise “Bu yıl Sevgililer Günü’nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu. Organlar toprak olmasın, hayat versin. Herkesi organ bağışına davet ediyorum” dedi.

17 yıllık evli Öztürk çiftinin, 11 yaşında Umut adlı bir de çocukları var. Filiz Hanım “Her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nü dışarıda kutlardık. Bu yıl evde kutlayacağız ama çok daha anlamlı olarak” dedi.

"EŞİM BANA EN KUTSAL HEDİYEYİ VERDİ"

Eşinin karaciğerini alan Kuzey Öztürk çok mutlu: “Eşim bana en kutsal hediyeyi verdi. Ancak benim kadar şanslı olmayanlar var. Vericileri yok ve kutsal bağış bekliyorlar.”

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