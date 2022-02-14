Burhaniye’de yaşayan Kuzey Öztürk’e (52) geçen yıl siroz teşhisi konulup, karaciğerinde tümör tespit edildi. Doktorlar acil organ nakli önerdi. Kuzey Bey’in kadavradan bağış bekleyecek zamanı yoktu. Nakil gündeme gelince eşi Filiz Hanım (39) hiç düşünmeden donör olmak istedi. Tetkikleri yapıldı. Uygun olduğu belirlenince de çift, oluşturulan ekip tarafından İzmir Kent Hastanesi’nde ameliyata alındı. Nakil başarıyla gerçekleşti.

HAYAT HEDİYE ETTİ

Filiz Öztürk “Nikah masasında verdiğimiz sözler öylesine söylenmiş değil. Eşim de benim için aynı fedakarlığı yapardı. O benim hayat arkadaşım, oğlumun babası. İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta birbirimize desteğiz” diye konuştu. Hem sirozdan hem kanserden kurtulan Kuzey Öztürk ise “Bu yıl Sevgililer Günü’nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu. Organlar toprak olmasın, hayat versin. Herkesi organ bağışına davet ediyorum” dedi.

17 yıllık evli Öztürk çiftinin, 11 yaşında Umut adlı bir de çocukları var. Filiz Hanım “Her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nü dışarıda kutlardık. Bu yıl evde kutlayacağız ama çok daha anlamlı olarak” dedi.

"EŞİM BANA EN KUTSAL HEDİYEYİ VERDİ"

Eşinin karaciğerini alan Kuzey Öztürk çok mutlu: “Eşim bana en kutsal hediyeyi verdi. Ancak benim kadar şanslı olmayanlar var. Vericileri yok ve kutsal bağış bekliyorlar.”