Türkiye 1700 rakımlı tepede buluştular! Tek bir istekleri var...

1700 rakımlı tepede buluştular! Tek bir istekleri var...

Türkiye

1700 rakımlı tepede buluştular! Tek bir istekleri var...

Mersin Erdemli'de yağmur duasına çıkan yörükler 1700 rakımdaki tepede buluşarak dua etti. Karahıdırlı Muhtarı Recep Demirşen, yaptığı açıklamada 'İnşallah bizlere bol yağmur verir, bu sıkıntılı günlerimiz geçer' ifadelerini kullandı.

11 Haziran 2021, Cuma 15:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karahıdırlı Mahalle Muhtarlığı ile Karahıdırlı Hayır İşleri Derneği tarafından 1700 rakımlı Yapraklı tepesinde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Daha sonra Erdemli Müftü vekili Muhammed Devlet tarafından yağmur duası yapıldı. Yörük kadın ve çocuklarında ilgi gösterdiği yağmur duasında konuşan Karahıdırlı Muhtarı Recep Demirşen, Yörükler için yağmur ve suyun önemine değindi.

Duaların kabul olmasını dileyen Demirşen, "İnşallah bizlere bol yağmur verir, bu sıkıntılı günlerimiz geçer." dedi. Karahıdırlı Hayır İşleri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz da yağmur yağmadığı için mevsimin kurak geçtiğini belirtti. Meyve ve sebzelerin susuz kaldığını aktaran Yılmaz, " Yağmur yağmadığı için bizde yağmur duasına çıktık. İnşallah yağmur yağar." ifadelerini kullandı.

Programa Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da katıldı.

AA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Gümüş madalya
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Bizim Çocuklar: Eğitimli, disiplinli, Avrupalı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Eğitim şart
Murat Çelik
Şirin Sever
Şahika Ercümen’den ‘Suya Saygı’ dalışı
Şirin Sever
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Hakan Çelik
Ambargolar TSK’yı derinden etkiliyor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Konya Karapınar'da kuruluyor! Uzaydan görülebilecek