172 üniversiteye karne

Değerlendirme, ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019’ adıyla yayınlandı. Rapora göre, 168 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış en az bir yayını bulunuyor.

Öğrenci harcamaları

Rapora göre, bir yılda öğrenci başına yapılan cari harcama 12 bin 735 TL. Üniversitelerde 3 milyon 887 bin öğrenci okurken bunların 127 bini de yabancı. Yaklaşık 25 öğrenci başına da bir öğretim üyesi düşüyor. 2018’de öğretim elemanı sayısı 158 bin olarak belirlendi. 2 bin 512 öğretim elemanı da yurtdışına gitti.