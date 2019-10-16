1747 kilometre uzakta halkasından kimliği belli oldu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflanarak tespit edilen ve ayağında ‘’BC 12 - Germany’’ halkası bulunan leyleğin Almanya’nın Wittenberg şehrinde 'Hiddensee Bird Ringing Centre' çalışanlarınca kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

Sevimli misafir, halkalandığı 24 Haziran 2017 tarihinden 691 gün sonra Türkiye’nin tek Avrupa Leylek Köyü ünvanına sahip Karacabey ilçesinde ortaya çıktı. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından tespit edilen bu kayıt sayesinde araştırmacıların verilerine önemli bir içerik eklenmiş oldu.

Dünyanın farklı bir noktasından geri bildirim gelmesi bekleniyor

Dünya üzerinde farklı yöntemler denense de en kabul göreni numaralı halkalar ile takip. Kuş araştırmacıları çeşitli yöntemlerle yakaladıkları kuşların ayağına taktıkları halkalar ile onları kayıt altına alıp, kuştan ikinci kez dünyanın farklı bir noktasından geri bildirim gelmesi bekleniyor. Bu bazen birkaç yılda mümkün olsa da çoğunlukla o kuştan kolay haber alınamıyor.

''Kod numarası okunacak şekilde kaydetmeyi başardım''

Alper Tüydeş İHA'ya yaptığı açıklamada ''Dünya üzerinde araştırmacılar halkalama yöntemi ile göçmen kuşlar hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalışıyor. Ancak bu durum samanlıkta iğne aramaya benziyor. Halkalanan kuşların çoğundan bir daha haber alınamıyor.

Çünkü o kuşu görüp ayağındaki halkanın okunması oldukça zor. Bunu bildiğim için arkadaşımdan leyleğin görüldüğü bölgeyi tarifle bulup ardından yüzlerce bireyden oluşan leylek sürüsünün içerisinde ayağında halka olanı aradım ve nihayetinde buldum. Ve kod numarası okunacak şekilde kaydetmeyi başardım'' dedi.

''Doğa için yapılacak önemli bir çalışma’’

24 Haziran 2017'de Almanya Wittenberg'de yuvada yavruyken Alman Kuş Araştırmacılarından oluşan 'Hiddensee Bird Ringing Centre' tarafından halkalanan bu leylek halkalandığı noktadan kuş uçuşu 1747 kilometre uzakta Karacabey’de belgelenmiş oldu.

Fotoğrafçı Tüydeş; leyleğin Almanya’da doğduktan sonra kışı geçirmek için Afrika kıtasına geçtiğini ve tekrar baharın gelmesiyle yeniden kuzeye göç ederken görüldüğünü ve bu durumda henüz 1 yaşını doldurmadan bu kuşun ortalama 3 bin kilometre uçtuğunu gösterdiğini kaydetti.

Ayağında halka olan yaban kuşu görüldüğünde nasıl davranılması gerektiğini anlatan Tüydeş, "Ayağında halka olan bir yaban kuşu gördüğünüzde; bu kartal da serçe de küçük bir ötücü kuş da olabilir. Lütfen bu işle alakalı çevrenizdeki kişilere bilgi ulaştırın. Bu araştırmalara önemli katkı sağlamış olursunuz. Çünkü araştırmacılar kısıtlı imkanlarla önemli çalışma yürütüyorlar ve emeklerinin karşılığını oldukça zahmetli alıyorlar. Bu doğa için yapılacak önemli bir çalışma’’ dedi.

BURSA (İHA)