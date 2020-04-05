İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 18-20 yaş arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi. Genelgede, corona virüs salgını ile mücadele kapsamında bugüne kadar ilgili Bakanlıklar, Valilikler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alındığı vurgulandı. Son olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 2 gün önce valiliklere 'Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması' ile ilgili genelge gönderildiği ve bazı yeni tedbirlerin alınarak, uygulanmaya başlanıldığı ifade edildi. Bu kapsamda alınan 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi.

18 yaşından küçüklere uygulanmayacak

Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18-20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği genelgede şu şekilde sıralandı:

"18-20 yaş aralığında olmakla beraber; kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 18 yaşından küçüklere uygulanmayacak."

Belgeleri yanlarında bulunduracak

Öte yandan, sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak. Bakanlık genelgede; valiler ve kaymakamlardan bu duruma ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi.

Ne oldu?

Corona virüs salgınıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Erdoğan, "Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır." dedi. Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağıgetiriyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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