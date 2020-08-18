Türkiye'de son 24 saatte corona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 16 oldu. Bugün 82 bin 318 test yapılırken, bin 263 yeni vaka tanısı konuldu, 942 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." dedi.









AA