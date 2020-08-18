18 Ağustos corona virüs tablosu: Türkiye'de corona virüste son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.
18 Ağustos 2020, Salı 19:45 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte corona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 16 oldu. Bugün 82 bin 318 test yapılırken, bin 263 yeni vaka tanısı konuldu, 942 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." dedi.
AA
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