İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içmesuyu hattı üzerinde çalışma gerçekleştiriliyor. Bu nedenle de pek çok ilçede su kesintisi olacak. İşte, 18 Ağustos İstanbul su kesintisi hakkında detaylar ve İstanbul’da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı…

18 AĞUSTOS İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içmesuyu hattı üzerinde çalışma nedeniyle Çatalca, Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Eyüpsultan Küçükçekmece ve Avcılar’da bazı mahallelere su verilemeyecek.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Açıklamaya göre, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli 2 bin 200 milimetre çapındaki içmesuyu hattı üzerinde yenileme ve tadilat çalışmaları sebebiyle 18 Ağustos Çarşamba 22:00 ile 19 Ağustos Perşembe 09:00 saatleri arasında 11 saat su kesintisi uygulanacak.

HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

Çalışma kapsamında;

Arnavutköy ilçesinde Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri,

Çatalca ilçesinde Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali mahalleleri,

Esenyurt ilçesinde Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri,

Eyüpsultan ilçesinde İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri,

Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri,

Avcılar ilçesinde Cihangir, Merkez, Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri ile E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule,

Küçükçekmece ilçesinde ise Yarımburgaz Mahallesine su verilemeyecek.