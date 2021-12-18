18 Aralık 2021 altın fiyatları! Çeyrek altın kaç TL? Gram altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?
Çeyrek altın dün akşam saatlerinde 1750 TL seviyelerinde seyrederken gece saatlerinde yaşanan geri çekilmenin ardından bugün yeniden 1612 TL seviyelerinde. Gram altın ise hızla tırmandığı 1000 TL seviyesinden yeniden 950’li rakamları gördü. Diğer yandan yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları da hafta sonuna değer artışıyla başladı. Peki, çeyrek altın kaç TL? Gram altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 18 Aralık 2021 altın fiyatları…
18 Aralık 2021, Cumartesi 09:09 Son Güncelleme:
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Çeyrek altın ve gram altın başta olmak üzere yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları 18 Aralık 2021 ekonomi gündeminin en çok araştırılan konuları olmaya devam ediyor. Önce FED, sonar TCMB faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş görüldü. Dün gece saatlerinde ufak çaplı bir değer kaybı yaşanan altın piyasası sabah saatlerinde yönünü yeniden yukarı çevirdi. Çeyrek altın bu sabah yüzde 8,99, gram altın ise yüzde 5,12 oranında değer kazandı. İşte 18 Aralık 2021 güncel altın fiyatları…
18 ARALIK 2021 CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 953,45 TL
- Gram altın satış fiyatı: 953,68 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.503,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.612,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 3.010,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 3.214,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 6.364,98 TL
- Tam altın satış fiyatı: 6.524,39 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6.613,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6.713,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 852,52 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 885,49 TL
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