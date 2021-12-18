18 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, Show TV, Fox TV, Star TV
18 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı hafta sonunu televizyon başında geçirmek isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bugün televizyonda özellikle magazin severleri mutlu edecek programlar yer alırken, gündüz kuşağında birçok dizi ve film yer alıyor. Akşam saatlerinden itibaren de hem cumartesi akşamları yayınlanan dizilerin yeni bölümleri hem de eğlence programları izleyicinin karşısına çıkıyor. İşte, Kanal D, TRT1, TV8, ATV, Show TV, Fox TV ve Star TV’nin 18 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı…
18 Aralık 2021, Cumartesi 09:26 Son Güncelleme:
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18 Aralık 2021 Cumartesi televizyonda her zevke hitap edecek programlar yer alıyor. Kanal D’de bu akşam, Şarkılar Bizi Söyler programı izleyiciye müzik ziyafeti yaşatırken aynı saatlerde Show TV’de ekranlara gelen Güldür Güldür Show seyircisine eğlenceli anlar yaşatıyor. TRT1’DE Gönül Dağı, ATV’de Kardeşlerim, Fox TV’de El Kızı, Star TV’de ise Annemizi Saklarken isimli dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle kavuşuyor. İşte, Kanal D, TRT1, TV8, ATV, Show TV, Fox TV ve Star TV’nin 18 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışına ilişkin tüm detaylar…
18 ARALIK 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 05:45 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda’nın Mutfağı
- 14:00 Yargı
- 16:15 Camdaki Kız
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 00:30 Büyük Kıyamet
- 02:15 Büyük Kıyamet
- 03:30 Müzik Arası
- 04:30 Ankara’nın Dikmen’i
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:20 Yerli Sinema Yok Artık
- 12:20 Destan
- 15:40 Bir Zamanlar Çukurova
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Destan
- 03:05 Maraşlı
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 08:45 Şampiyon
- 10:40 Tozkoparan İskender
- 12:30 Kıbrıs Zafere Doğru
- 15:25 Masumlar Apartmanı
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
- 01:45 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Üç Kuruş
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Kaçış
- 02:30 Kaçış
- 04:45 Üç Kuruş
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Pulsar
- 07:15 Pulsar
- 09:30 Çizgi Film Kuşağı
- 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
- 12:00 Bir Demet Tiyatro
- 13:45 Annemizi Saklarken
- 16:00 Yerli Dizi Tekrar
- 18:45 Star Ana Haber
- 20:00 Annemizi Saklarken
- 22:50 Yerli Dizi (Tekrar)
- 02:00 Sana Söz
- 04:00 Pulsar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa Yeni Bölüm
- 09:45 Çizgi Film Süper 1 Takım
- 10:00 Bir Yemek Olsan
- 10:45 MasterChef Türkiye
- 15:45 Kırmızı Oda
- 20:00 O Ses Türkiye
- 00:15 Kırmızı Oda
- 03:30 8X8
- 04:45 Bilginiz Olsun
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:45 Kamera Arkası
- 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 El Kızı
- 14:15 Mahkum
- 16:30 Kanunsuz Topraklar
- 19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 El Kızı
- 00:15 Mahkum
- 02:30 Yasak Elma
- 04:30 Kefaret
- 06:00 Kadın