18 Aralık 2021 Cumartesi televizyonda her zevke hitap edecek programlar yer alıyor. Kanal D’de bu akşam, Şarkılar Bizi Söyler programı izleyiciye müzik ziyafeti yaşatırken aynı saatlerde Show TV’de ekranlara gelen Güldür Güldür Show seyircisine eğlenceli anlar yaşatıyor. TRT1’DE Gönül Dağı, ATV’de Kardeşlerim, Fox TV’de El Kızı, Star TV’de ise Annemizi Saklarken isimli dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle kavuşuyor. İşte, Kanal D, TRT1, TV8, ATV, Show TV, Fox TV ve Star TV’nin 18 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışına ilişkin tüm detaylar…

18 ARALIK 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

05:45 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Büyük Kıyamet

02:15 Büyük Kıyamet

03:30 Müzik Arası

04:30 Ankara’nın Dikmen’i

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:20 Yerli Sinema Yok Artık

12:20 Destan

15:40 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Destan

03:05 Maraşlı

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:45 Şampiyon

10:40 Tozkoparan İskender

12:30 Kıbrıs Zafere Doğru

15:25 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:45 Masumlar Apartmanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kaçış

02:30 Kaçış

04:45 Üç Kuruş

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Pulsar

07:15 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Annemizi Saklarken

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:45 Star Ana Haber

20:00 Annemizi Saklarken

22:50 Yerli Dizi (Tekrar)

02:00 Sana Söz

04:00 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa Yeni Bölüm

09:45 Çizgi Film Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 MasterChef Türkiye

15:45 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Kırmızı Oda

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

FOX TV YAYIN AKIŞI