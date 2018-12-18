18 Aralık Hadi ipucu sorusu: Sinan Krateri ile Rumi Krateri nerededir?

Hadi öğlen yarışması yine aynı saatinde başlayacak. 12 sorunun sorulacağı yarışmada bugün bir soru astronomi alanından geliyor. Uygulamanın yarışmacılara geçtiği soru şu şekilde: "Astronomi tutkunu hadiciler burada mı? Astrolojide retrosuyla bilinse de astronomide güneşe yakınlığı ve kraterleriyle bilinen bir gezegenden ipucu getirdik! Mimar Sinan'ın isminin verildiği "Sinan Krateri" ile Mevlana'nın soyadının verildiği 'Rumi Krateri' nerededir?"

CEVAP: MERKÜR

Merkür Güneş Sistemi’nde yer alan 9 gezegenden en küçüğü ve Güneş’e en yakın olanıdır. Çıplak gözle sadece Güneş ufkun hemen altındayken görülebilir. Kavuşum günü sayısı 116'dır. Merkür gezegenine yalnızca 1 kez Mariner 10 isimli uzay aracı gidebilmiştir. Yazımızda Merkür gezegeninin fiziksel özellikleri ve keşfedilmesinin tarihi hakkında kısaca bilgi verilmiştir.

Güneş Sistemi, Dünya da dâhil olmak üzere, üzerinde birçok gezegeni barındıran bir sistemdir. Güneş Sistemi’nde yörüngeler vardır ve bu yörüngeler güneşten uzaklaştıkça genişlemektedir. İşte bu yörüngelerden güneşe en yakın yörünge üzerinde olan gezegen, yalnızca bir kez görüntülenmiş olan Merkür gezegenidir. Merkür diğer gezegenlere göre aralarında en küçük olan gezegen olarak bilinir. Güneş Sistemi üzerinde toplamda 8 tane gezegen bulunmaktadır ve hepsinin ismi farklı şekillerde ortaya çıkmıştır.

Merkür de ismini Roma döneminde almıştır. Roma mitolojisine göre ticaret ve haberleşme tanrısı olan Merkür, gezegenin isim babasıdır. Merkür gezegeni çıplak gözle sadece güneş ufkun hemen altındayken görülebilir.

Kavuşum günü sayısı 116 gün olan Merkür, bu sürenin yarısında Güneş’in önünden, yarısında arkasından gitmektedir. Başka bir deyişle yarısında Güneş’in batısında, yarısında doğusunda yer almaktadır.