18 bin yaşındaki yavrunun köpek mi kurt mu olduğu araştırılıyor

İki aylık olduğu düşünülen hayvanın köpek mi yoksa kurt mu olduğu henüz belirlenemedi. Hayvanın cesedi, kışın ortalama hava sıcaklığının eksi 34 derece olduğu, dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'ta İndigirka nehri yakınlarında mamut dişi avcıları tarafından, donmuş toprak katmanları arasında bulundu. Dogor (Yakut dilinde dost) adı verilen hayvanın dişlerinin eksiksiz, tüyleri, ve hatta kirpiklerinin bile bozulmamış olması bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İsveç Paleogenetik Merkezi'nde kaburga kemiklerinde yapılan karbon testleri, hayvanın Buzul Çağı'nın son evresinde yaşadığına işaret ediyor.

Yavrudan alınan örnekler, dünyanın en büyük DNA köpek bankası olan İsveç Paleogenetik Merkezi'ne gönderildi. Fakat burada yapılan araştırmalarda da tür net bir şekilde belirlenemedi. Köpek, süt dişleri, kalın kürkü, pençeleri ve hatta kirpikleri bozulmamış bir şekilde bulundu. Love Dalen ve Dace Stanton Drago’nun onaylanmış en eski köpek olabileceğine inanıyor. Bu savın doğru çıkması durumunda kurtların evcilleşme süreci ile ilgili önemli bir bilgi edinilmiş olacak.

'Buz devri kurdu olabilir'

Konu hakkında konuşan Evrimsek Genetik Profesörü Dalen, ¨'Başlangıçta bulduğumuz şeyin bir kurt olduğunu varsaydık. Fakat son zamanlarda genom ile ilgili ilk sonuçlarımızı aldık ve şu an bunun bir köpek mi yoksa kurt mu olduğunu net olarak söyleyemeyiz. Bu yavru bir modern kurt, çok küçük bir köpek ya da bir buz devri kurdu olabilir' dedi.





Fotoğraf: CENTRE FOR PALAEOGENETİCS