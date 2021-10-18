Gelinim Mutfakta 18 Ekim Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 18 Ekim Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Songül Karlı bugün kaç puan verdi? 18 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

18 EKİM PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

18 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altının sahibi olan isim Aslıhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan: 17

Damla: 13

Yaren: 13

Yeşim: 12



